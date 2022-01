Omikron-Welle : Nun springt die Corona-Warnampel in ganz MV auf Rot

CHRISTIAN OHDE via www.imago-images.de

CHRISTIAN OHDE via www.imago-images.de

Gesundheitsministerium ruft landesweit Corona-Warnstufe 4 aus. Damit treten auch in Landkreisen mit Lockerungen härtere Maßnahmen in Kraft. Trend bei der Hospitalisierungsrate macht ein bisschen Hoffnung.

Schwerin | Alles auf Rot: In ganz Mecklenburg-Vorpommern gilt ab Montag die Corona-Warnstufe 4. Das Gesundheitsministerium begründete die geänderte Einstufung mit der landesweiten Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen, die am Sonnabend den dritten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 9 Krankenhauseinweisungen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.