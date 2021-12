Offener Brief : Wirtschaft in MV fordert neue Corona-Hilfen

Mehr Tests, mehr Impfungen, mehr Unternehmenshilfen: Wirtschaftskammern in MV machen in einem Offenen Brief an die Landesregierung Druck.

Schwerin | Den Unternehmen in MV geht das Geld aus: Nach der Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen würden immer mehr Firmen besonders im Handel, im Gastgewerbe aber auch in Hotels, im Schaustellergewerbe sowie im Nahrungsmittelhandwerk die Umsätze wegbrechen, die daraufhin in Liquiditätsnot geraten, beklagen die fünf Wirtschaftskammern in MV. In einem am Freit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.