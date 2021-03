Corona-Regeln in MV : Das müssen Sie zu Ostern beachten

Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Kontaktbeschränkungen, Reiseregelungen sowie Schnelltests.

Schwerin | Es ist bereits das zweite Osterfest unter Coronabedingungen – und doch wissen in diesem Jahr noch weniger Menschen als im vergangenen, was erlaubt ist und was nicht. Und dann sind da ja auch noch die neuen Testregeln. Unser Überblick soll zumindest in den wichtigsten Fragen Klarheit schaffen. Wie viele Menschen dürfen sich zu Ostern treffen?Private...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.