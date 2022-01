Stralsund : Ozeaneum und Natureum werden wieder geöffnet

Das Meeresmuseum in der Altstadt bleibt jedoch noch bis 2024 geschlossen. Das Nautineum auf der Insel Dänholm befindet sich noch in der Winterpause.

Stralsund | Die Stiftung Deutsches Meeresmuseum in Stralsund öffnet ab dem 7. Februar das Ozeaneum und das Natureum für Gäste. Das Meeresmuseum in der Altstadt ist aufgrund einer umfangreichen Modernisierung bis 2024 weiterhin regulär geschlossen. Das Nautineum auf der Insel Dänholm befindet sich noch in der jährlichen Winterpause. Ozeaneum und Natureum öffnen...

