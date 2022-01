Corona-Abstriche in Greifswald : Testen am Limit – so läuft es im PCR-Labor der Unimedizin

Immer mehr PCR-Labore arbeiten am Limit. Wir machten uns in Greifswald ein Bild von der Situation.

Greifswald | PCR-Labore an der Kapazitätsgrenze? Auf den ersten Blick sieht es in den weitestgehend menschenleeren Gängen im Untergeschoss der Greifswalder Universitätsmedizin nicht danach aus. Hier sind neben anderen die Labore des Friedrich-Löffler-Instituts für Medizinische Mikrobiologie untergebracht, in denen neben einer Vielzahl anderer Erreger auch das Corona-Virus per PCR-Test nachgewiesen wird. Während uns andere Labore unter Verweis auf die hohe Arbeitsbelastung die Bitte um einen Vor-Ort-Termin abschlugen, ist der Greifswalder Institutsdirektor Prof. Karsten Becker gern zu einem Gespräch bereit – obwohl auch hier die Arbeitsintensität von Woche zu Woche größer wird. Auch interessant: PCR-Test-Priorisierung entlastet Rostocker Labore „Im März 2020 gab es bei uns den ersten positiven Erregernachweis“, erklärt der Mediziner. Inzwischen sind es mehr als 10.000, Mitte vergangener Woche hatte sein Team die Schwelle von 170.000 untersuchten Proben überschritten. Sie stammen aus dem Universitätsklinikum selbst, aus dem Krankenhaus Wolgast, aber auch aus dem öffentlichen Testzentrum in der Hansestadt. Täglich bis zu 700 Proben untersucht Tag für Tag kommen momentan zwischen 350 und 700 neue Proben zur PCR-Testung herein. „Montags sind es immer am meisten“, erzählt Becker. Und: „Seit Omikron die dominierende Variante ist, haben wir zweieinhalb- bis dreimal mehr Tests als zuvor.“ Sehr viel größer ist zudem der Anteil der positiven Testergebnisse geworden. „Und das bedeutet für uns noch einmal mehr Arbeit“, so der Facharzt für Mikrobiologie. Denn einerseits müssten vermeintlich positive Testergebnisse, die nicht ganz eindeutig seien, noch einer zweiten Testung mit einem anderen Verfahren unterzogen werden. Andererseits durchlaufe zumindest ein Teil der tatsächlich positiven Tests anschließend dann auch noch die Variantenbestimmung bzw. Sequenzierung. Beides sind, wie schon die eigentliche PCR-Testauswertung, sehr zeitaufwändige Verfahren. Weiterlesen: Grafik zeigt düsteres Bild: So wenig PCR-Tests macht Deutschland Hilfe von Fachkräften aus der Forschung Auch deshalb seien 700 Tests pro Tag momentan die absolute Kapazitätsgrenze, sowohl personell als auch apparativ, betont der Institutschef. Letzteres werde sich Mitte Februar ändern, wenn – vom Land bezuschusst – ein zusätzlicher Automat geliefert wird. Die personellen Probleme aber werden bleiben: „Wir haben schon seit einem halben Jahr mehrere Stellen für MTLA ausgeschrieben, aber wir kriegen einfach keine Bewerbungen, wirklich überhaupt keine“, bedauert der Professor. Momentan bekäme sein Team deshalb Unterstützung von Medizinisch-technischen Laboratoriumsassistentinnen und -assistenten – dafür steht die Abkürzung MTLA – aus Forschungsbereichen der Universität, die sich freiwillig für diese Einsätze gemeldet hätten. An diesem Tag ist es Mandy Weise, die die Abstrichproben aus den Testzentren pipettiert. „Wir sind dafür wirklich sehr dankbar“, betont die Leitende medizinisch-technische Angestellte (MTA), Sandra Harting. Denn die Belastung für diejenigen ihrer Kolleginnen, die sich ausschließlich mit den PCR-Tests beschäftigten, sei gewaltig. Da sei zum einen die körperliche Beanspruchung vor allem bei der Arbeit an den Spezialtischen, an denen die Proben manuell für die Tests aufbereitet werden: Nacken, Schultern und oft auch die Daumengelenke würden nach den stundenlangen monotonen Bewegungen schmerzen, bestätigt Kathrin Rosa. Regelmäßige Massagen für alle im Büro – das wäre zumindest in dieser Hinsicht schon eine echte Hilfe, träumen die beiden Frauen. Es kommt auf halbe Mikroliter an Anstrengend ist die Arbeit aber auch wegen der hohen Verschleppungsgefahr der möglicherweise in den Proben enthaltenen Viren. „Wir müssen über Stunden hoch konzentriert und mit kleinsten Mengen arbeiten“, erläutert Kathrin Rosa. Beim Pipettieren käme es auf halbe Mikroliter an – ein Mikroliter ist ein Millionstel Liter. Angst davor, sich zu infizieren, habe sie dennoch nicht, betont Kathrin Rosa – „hätte man die, wäre man hier fehl am Platze“. Zumal man es in der medizinischen Mikrobiologie auch unabhängig von Corona mit hoch-ansteckenden Erregern zu tun hat. Viele werden allerdings mit anderen Verfahren nachgewiesen, zum Beispiel durch das Anlegen von Kulturen. „Eigentlich ist das hier eine ungeheuer abwechslungsreiche Arbeit“, beteuert Sandra Harting. Momentan seien allerdings sechs Kolleginnen aus ihrem 17-köpfige Team ausschließlich mit den PCR-Tests beschäftigt. Dabei wird im Labor mittels Polymerase-Kettenreaktion – genau dafür steht die Abkürzung PCR – Erbmaterial der Viren so stark vervielfältigt, dass es nachgewiesen werden kann, auch wenn es zuvor nur in geringen Mengen vorlag. Aufgrund seiner hohen Verlässlichkeit gilt das Verfahren nach wie vor als der Goldstandard der Diagnostik einer Coronavirus-Infektion. Spätestens nach 24 Stunden sollte das Ergebnis vorliegen Die Testauswertung ist indes sehr zeitaufwändig – nur mit dem schnellsten Verfahren liegen Ergebnisse bereits nach etwa zwei Stunden vor. Diese besonders kostenintensiven Tests, bei denen immer nur jeweils eine einzige Probe ausgewertet wird, bleiben überwiegend Patienten vorbehalten, die mit akuten Beschwerden in ein Krankenhaus eingewiesen werden, erklärt Prof. Becker. Bei allen anderen Tests müssen mindestens vier bis sechs Stunden einkalkuliert werden, bis ein Ergebnis vorliegt. Hier überprüft der größte der in Greifswald genutzten Automaten in einem Durchgang 94 Proben zeitgleich. Aus ökonomischen Gründen müsse jede der Maschinen allerdings auch voll belegt sein, erfahren wir. Da die Proben nicht kontinuierlich über den Tag verteilt angeliefert werden, kann es auch deshalb noch einmal zu Wartezeiten kommen. „Nach 24 Stunden sollte jeder, der eine Probe abgegeben hat, aber wissen, ob sie negativ oder positiv ist“, nennt Prof. Becker das selbst gesetzte Ziel des Greifswalder Labors. Bisher konnte es noch fast immer erreicht werden. Doch der Preis ist hoch: „Die Kolleginnen und Kollegen sind physisch und psychisch an ihrer Grenze“, weiß der Chef. Priorisierung birgt auch Gefahren Dass künftig nur noch bestimmte Personengruppen per PCR getestet werden sollen, wie es Bund und Länder für Engpässe vereinbart haben, würde hier nur bedingt Entlastung schaffen – denn was machbar ist, werde ja auch dann gemacht. Eine Priorisierung bei den PCR-Test berge aber die Gefahr, dass der Überblick über die epidemiologische Lage verloren geht, warnt Becker. Gegensteuern ließe sich vielleicht, wenn stichprobenartig, aber doch in möglichst großer Zahl auch vermeintlich Gesunde untersucht würden. Weiterlesen: Priorisierung bei PCR-Tests: Was das für Sie bedeutet ...

