Blaulicht : PKW-Dieb nach Flucht gestellt und festgenommen

In Stralsund lieferte sich ein Autodieb eine Verfolgungsjagd bis zum Parkplatz Riedbuch auf der A20.

Stralsund | Am frühen Donnerstagabend teilte eine Stralsunderin der Polizei mit, dass der PKW ihres Mannes entwendet wurde. Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund fuhren sofort zum Tatort und leiteten zudem Fahndungsmaßnahmen ein. Auf dem Grünhufer Bogen in Höhe des Strelaparks in Stralsund wurde der entwendete PKW von den eingesetzten Beamten gesichtet. Diese ...

