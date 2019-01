Paare in MV : Mit Geld des Landes den Kinderwunsch erfüllen

Der Kinderwunsch bleibt Paaren häufig unerfüllt. Als letzte Hoffnung gilt dann oft die medizinische Hilfe. Kinderwunschbehandlungen kosten mehrere Tausend Euro, die zum Teil von den Betroffenen beglichen werden müssen.

von Frank Pfaff

04. Januar 2019, 16:43 Uhr

Immer mehr kinderlose Paare erhalten in Mecklenburg-Vorpommern staatliche Finanzhilfe für sogenannte Kinderwunschbehandlungen. Wie das Sozialministerium in Schwerin am Freitag mitteilte, nahmen im Vorjahr 323 Paare die Unterstützung in Anspruch. Das waren 82 mehr als 2017 und gut doppelt so viele wie 2016. Der Zuwachs geht vor allem auf Anträge nichtehelicher Lebensgemeinschaften zurück.

Paaren ohne Trauschein wird die staatliche Förderung erst seit 2017 gewährt. Das Bund-Länder-Programm für Verheiratete, an dem sich insgesamt acht Bundesländer beteiligen, läuft bereits seit 2013.„Für viele Paare lässt sich die Erfüllung des Kinderwunsches nur mit medizinischer Hilfe umsetzen. Aus diesem Grund fördert das Land gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium reproduktionsmedizinische Behandlungen, da der Kinderwunsch nicht an der Einkommens- und Lebenssituation der Paare scheitern darf“, sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

Psychische Belastung führt zu ungewollter Kinderlosigkeit

Je nach Behandlungszyklus und Art der Behandlung erhalten Paare Beihilfen zwischen 800 und 1800 Euro, die Bund und Land je zur Hälfte tragen. Damit können Betroffene 50 Prozent jener Kosten begleichen, die ihnen nach Abrechnung der Krankenkassenleistungen noch verbleiben. Laut Drese wurden im Vorjahr im Nordosten insgesamt fast 260 000 Euro dafür bereitgestellt.

Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums versucht in Deutschland inzwischen fast jedes sechste Paar erfolglos, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen und ist somit auf medizinische Hilfe angewiesen. Als Hauptgründe für ungewollte Kinderlosigkeit gelten psychische Belastungen, Umwelteinflüsse und vor allem die immer spätere Entscheidung für Kinder.

Das Durchschnittsalter bei Frauen, die ihr erstes Kind zur Welt bringen, liegt in Deutschland inzwischen bei knapp 30 Jahren. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete mit 28,2 Jahren laut Statistikamt nach Sachsen-Anhalt das zweitniedrigste Alter. 1980 betrug das Durchschnittsalter der Mütter bei der Erstgeburt im Westen Deutschlands noch 25, im Osten 22 Jahre. Mediziner gehen davon aus, dass mit Mitte 30 die Fruchtbarkeit der Frauen spürbar abnimmt.