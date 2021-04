Ramin und Eggesin : Party trotz Corona: Polizei löst zwei Feiern auf

Beamte beenden zwei Feiern mit insgesamt 27 Gästen im Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Neubrandenburg | Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald zwei Partys mit insgesamt 27 Gästen aufgelöst. Zeugen hatten nach Polizeiangaben vom Sonntag zunächst eine Feier in einem Mehrfamilienhaus in Ramin gemeldet. Als die Beamten die Wohnung kontrollierten, stießen sie am Samstagabend auf 16 Menschen im Alter von 19 ...

