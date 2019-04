Pasewalk : Mann mit Machete attackiert - Verdächtiger gefasst

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gilt ein 30 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger.

von Winfried Wagner

04. April 2019, 12:16 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung mit einer Machete ist in Pasewalk ein 21 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gilt ein 30 Jahre alter Mann als Tatverdächtiger. Der 30-Jährige sei nach dem Vorfall auf offener Straße am Mittwochabend festgenommen worden.

Der Verletzte sei in einer Klinik medizinisch versorgt worden, Lebensgefahr bestehe nicht. Der Hintergrund des Vorfalls sei noch unklar. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.