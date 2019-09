Pasewalk: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

von svz.de

12. September 2019, 13:39 Uhr

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Bundesstraße 109 auf Höhe der Einmündung Gesundbrunnenstraße in Pasewalk zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Der 17-jährige Fahrer eines Motorrades der Marke Jinan fuhr auf der B 109 und übersah dabei den vor ihm bremsenden Transporter VW, der durch einen 51-jährigen Mann geführt wurde. In der Folge fuhr der Motorradfahrer auf den Transporter auf und verletzte sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bundesstraße für ungefähr eine halbe Stunde gesperrt werden.