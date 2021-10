Züchter aus Luckwitz : Pferdesportverband MV trauert um Jürgen Frahm

Der renommierte Pferdezüchter machte sich in seinem Leben einen Namen in MV.

Rostock | Der bekannte Pferdezüchter Jürgen Frahm ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der aus Luckwitz bei Wittenburg stammende Frahm war durchaus erfolgreich. Er hat sich in seiner Karriere um die Pferdezucht in Mecklenburg-Vorpommern verdient gemacht. Dafür wurde er unter anderem im April 2011 mit der Ehrennadel des Verbandes der Pferdezüchter in Gold ausge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.