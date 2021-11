Kampagne zu Verkehrskontrollen : Polizei achtet im November aufs Überholen und Geschwindigkeit

Die landesweite Verkehrskontrollkampagne „Fahren.Ankommen.Leben.“ startet am 4. November. Mehr als 100 Polizeibeamte kontrollieren dazu an den Straßen.

Rostock | Überholen und Geschwindigkeit. Das sind die beiden Themen der landesweiten Verkehrskontrollkampagne „Fahren.Ankommen.Leben" der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, die nun startet und den November über andauert. Mehr als 100 Polizeibeamte werden dazu am 4. November an etwa 40 verschiedenen Kontrollorten im Einsatz sein.

