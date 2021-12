Polizei ermittelt : Verdacht der Vergewaltigung in Wolgast

Nach dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Wolgast | Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg Mitteilt, kam es in der Nacht zum Sonntag in Wolgast vermutlich zu einer Vergewaltigung. Eine 18-jährige Deutsche war gegen 23 Uhr zu Fuß entlang der B111 unterwegs, als sie gegenüber des Famila-Marktes auf einen ihr unbekannten Mann traf, der sie in einer ihr fremden Sprache ansprach. Dann zerrte der Unbekannte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.