Verkehrskontrollen : Polizei nimmt verstärkt Raser ins Visier

Im Zuge der Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben!“ wird die Polizei in den kommenden Wochen vermehrt Geschwindigkeitskontrollen in MV durchführen.

Rostock/ Neubrandenburg | Blitzen, lasern, oder auch einfach schätzen – Für die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern stehen im Straßenverkehr in den kommenden Wochen vor allem Geschwindigkeitskontrollen im Fokus. Hintergrund ist der Start der themenorientierten Verkehrskontrollen im Zuge der Kampagne „Fahren.Ankommen.Leben!“ am Dienstag. „Zu hohe oder unangepasste Geschwindigkeit...

