Neue Betrugsmasche in MV : Vorsicht bei: „Hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer“

7aktuell.de Kevin Lermer via www.imago-images.de

Erster Fälle mit neuer Betrugsmasche in MV: Täter rufen nicht mehr an, sondern locken Opfer mit Nachricht in die Falle.

Schwerin/Anklam | Die Nachricht erreichte das Ehepaar aus Greifswald auf dem Handy: "Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer. Handy und SIM kaputt." Die alte Nummer könne entfernt werden, teilte die vermeintliche Tochter in der WhattsApp-Nachricht weiter mit. Das klingt im ersten Moment unverdächtig ist aber eine neue Betrugsmasche, wie die Polizei in Anklam warnt...

