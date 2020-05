Treuen bei Sassen : Polizisten schenken verletztem Achtjährigen Teddy

Auf der K8 sind in Höhe der Abfahrt Treuen bei Sassen zwei Autos zusammengestoßen. Für ein verletztes Kind gab es danach einen besonderen Trost.

von svz.de

06. Mai 2020, 15:37 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, hat es am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr auf der K8 - Höhe Abfahrt Treuen bei Sassen einen Verkehrsunfall mit zwei Autos gegeben. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Unfallursache war die Missachtung der Vorfahrt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 35-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Dacia die Gemeindestraße Lindenweg und wollte die K8 kreuzen. Dabei übersah sie den von rechts herannahenden Volvo eines 62-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß gekommen ist. Der 62-Jährige kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Demmin. Im Fahrzeug der 35-Jährigen saß auch ihr achtjähriger Sohn - beide wurden durch die Rettungskräfte in das Uni-Klinikum Greifswald gebracht. Die aufnehmenden Beamten machten sich nach dem Einsatz auf den Weg ins Klinikum Greifswald, um die Verletzungen zu erfragen und überreichten in dem Zusammenhang dem verletzten Jungen einen "Tröste-Teddy" der Polizeiinspektion Anklam.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro - sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine Abschleppfirma geborgen werden. Die K8 musste für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.