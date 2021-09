Bundestagswahl und Landtagswahl : Post befördert Wahlbriefe kostenlos

Spätestens bis 26. September müssen auch die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehörde eingegangen sein. Wer klassisch im Wahllokal seine Stimme abgeben möchte, braucht keinen Corona-Test, aber eine Maske.

Schwerin | Wer zu spät kommt,...kann nicht wählen: Um 18 Uhr ist am kommenden Sonntag Zapfenstreich in den Wahllokalen. Diese Frist gilt auch für Briefwähler. Die Wahlbriefe für die Bundestagswahl und die Landtagswahl müssen spätestens bis zum Wahltag am 26. September um 18 Uhr bei der Wahlbehörde eingegangen sein, wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Monta...

