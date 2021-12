Corona-Maßnahmen : Aufzug der AfD gegen Corona-Maßnahmen in Greifswald

In Greifswald sind am Montagabend 480 Polizisten im Einsatz gewesen. Die AfD hatte zu einem Protestmarsch gegen die Corona-Maßnahmen aufgerufen.

Greifswald | In Greifswald mussten Autofahrer am Montagabend Geduld beweisen. Wegen mehrerer Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen war es im Stadtgebiet laut Polizei zwischen 17 und 21 Uhr zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und zeitweiligen Vollsperrungen gekommen. Gegenprotest an der Aufzugsstrecke Der AfD-Kreisverband Vorpommern-Greifswald hatte zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.