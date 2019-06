Prozess in Schwerin : Kindesmissbrauch: 64-Jähriger muss in Haft

Weil er einen Jungen mehrfach sexuell missbraucht haben soll, muss ein Mann für mehr als sechs Jahre ins Gefängnis.

von Jakob Spalteholz

14. Juni 2019, 10:10 Uhr

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Vergewaltigung hat das Landgericht Schwerin einen 64 Jahre alten Mann zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass der Schweriner seit 2013 einen Jungen aus seinem Bekanntenkreis in acht Fällen zu sexuellen Handlungen gezwungen hat. Unter anderem verging er sich bei nächtlichen Angelausflügen an dem Kind, das beim ersten Vorfall elf Jahre alt war. Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte hatte kurz vor dem Ende des Prozesses die Taten eingeräumt und so eine weitaus höhere Strafe vermieden. Die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft beantragt, der Verteidiger sechs Jahre.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt