Anklam : Radfahrer stürzt volltrunken mit seinem Fahrrad

Ein Radfahrer stürzt volltrunken mit seinem Fahrrad in Anklam ohne Fremdeinwirkung.

Anklam | Am 9.10.2021 meldet ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass er beobachtet hat, wie ein Mann in der Leipziger Allee in Anklam mit seinem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist. Die Person machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Anklam zum Einsatz gebracht. Diese konnten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.