Schweriner Theater : Ramsès Alfa aus Togo wird Schauspieler auch ohne Ausbildung

Feste Theater oder gar eine Schauspielschule gibt es bis heute in Togo nicht. Wie wird man dennoch Schauspieler?

Schwerin | Ramsès Alfa kommt mit seinem Regisseur Martin Nimz von der Probe ins kleine Café unweit des Theaters. Eigentlich lebt Alfa mit seiner Frau und den drei Kindern in dem westafrikanischen Handtuchstaat Togo, in der Hauptstadt Lomé. Im November kommt dort sein viertes Kind zur Welt. Er wird nicht zu Hause sein können, weil er am Mecklenburgischen Staatsth...

