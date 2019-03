Stralsund : Raubüberfall auf einen Discounter - Täter konnte fliehen

Am Mittwochabend überfiel ein bewaffneter Mann einen Supermarkt am Knieperdamm. Die Polizei bittet um Hinweise.

von svz.de

07. März 2019, 07:29 Uhr

Der Raubüberfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend in einem Stralsunder Discounter am Knieperdamm. Ein vermummter Mann ging zielgerichtet auf eine Kassiererin zu und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dabei hatte er ein Messer in der Hand.

Ein Kunde des Marktes erkannte den Überfall und informierte umgehend die Polizei. Der Tatverdächtige bemerkte den Anruf des Kunden, griff in die Kasse und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Ein weiterer Kunde verfolgte den Täter, brach die Verfolgung aber ab.

Fahndung nach dem Täter läuft

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Täter erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld und floh nach der Tat in Richtung Alter Friedhof/Hainholzstraße. Die Polizei setzte bei der zügig eingeleiteten Fahndung unter anderem zwei Fährtensuchhunde ein. Die Suche blieb zunächst erfolglos. Der Kriminaldauerdienst Stralsund hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen beschreiben den Täter wie folgt:

- männlich

- ca. 1,70 Meter groß

- schlanke Figur

- bekleidet mit dunkler Hose und Jacke mit Kapuze

- die Hose hatte auf einem Hosenbein eine weiße Aufschrift

Der Tatverdächtige hatte nur den rechten Schuh an, weil er den linken Schuh auf der Flucht verlor.

Personen, die Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Stralsund (Tel.: (0383128900), jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei www.polizei.mvnet.de zu wenden.