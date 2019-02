Rechtsrock in MV : Hassmusik landet auf dem Index

LKA-Spezalisten beantragen 23 Mal ein Verbot für gefährliche Musik

von Udo Roll

21. Februar 2019, 05:00 Uhr

Die Bands tragen Namen wie „Heiliger Krieg“ oder „Heldenschwert“, ihre Liedtexte sind ein Fall für die oberste Kriminalbehörde in MV: Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) haben 2018 und 2017 bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPJM) in insgesamt 23 Fällen ein Verbot extremistischer Musik angeregt. Der überwiegende Teil der Verfahren habe rechtsextreme Musik mit gewaltverherrlichenden, rassistischen oder volksverhetzenden Inhalten betroffen, teilte LKA-Sprecher Matthias Rascher mit.

Zwölf Medien indiziert

Wegen jugendgefährdender Inhalte wurde unter anderem das Album „Krieg“ der Band Valhöll vom LKA zur Indizierung angeregt. In den Texten sei der Zweite Weltkrieg glorifiziert worden, so Rascher. Außerdem enthielt das Machwerk der rechten Band Schmähgesänge auf Flüchtlinge.

Zwölf vom LKA ausgewertete Medien wurden von der BPJM bereits in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen, wie ein Sprecher der Indizierungsstelle mitteilte. So landete das Album „Vorwärts Germania“ von Heldenschwert auf dem Index, weil darin die NS-Ideologie verherrlicht wurde. Die indizierten Medien dürfen Kinder- und Jugendlichen nicht angeboten, überlassen oder zugänglich gemacht und ihnen gegenüber auch nicht abgespielt werden. Zwei Tonträger wurden nicht indiziert. Die restlichen Verfahren seien noch anhängig, sagte der BPJM-Sprecher weiter.

Medien überwiegend bei Polizeieinsätzen sichergestellt

Durch das Landeskriminalamt wurden seit 1999 insgesamt 200 CDs, DVDs, Videos oder Broschüren wegen extremistischer oder anderer jugendgefährdender Inhalte zur Indizierung angeregt. Die Medien werden laut LKA-Sprecher Rascher überwiegend bei Polizeieinsätzen sichergestellt: In einem Fall wollte ein Einzelhändler bei einem Konzert der rechten Szene mehrere hundert CDs mit antisemitischen und volksverhetzenden Inhalten anbieten. Das Vorhaben konnte von der Polizei verhindert werden. Aber auch Eltern, Lehrern oder Ausbildern würden Sicherheitsbehörden verdächtiges Material zur Prüfung übergeben, so der LKA-Sprecher. Die Interpreten stammten nicht zwangsläufig aus Mecklenburg-Vorpommern.

Dem Verfassungsschutz in MV sind gegenwärtig 13 rechtsextremistische Bands bekannt, die auch öffentliche Auftritte im In- und Ausland absolvieren. In Anklam ist dem Geheimdienstbericht nach zudem ein einschlägiges Szene-Label ansässig.