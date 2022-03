Wettbewerb RedBull Basement : So kam die Helm-Idee der Studenten aus Stralsund in Istanbul an

4041 Ideen aus der ganzen Welt sind zum Studentenwettbewerb RedBull Basement eingereicht worden. Unter die 44 Finalisten schaffte es ein Team der Hochschule Stralsund. Am Sonntag ging es für sie um alles oder nichts.

Istanbul/Stralsund | In der Übersicht der Finalisten auf der Internetseite des weltweiten Studentenwettbewerbs RedBull Basement stehen sie auch an diesem Montag an erster Stelle: Maximilian Briz, Hannes Lüder und Valentin Müller-Judex von der Hochschule Stralsund. Zusammen mit 43 anderen Endrundenteilnehmern aus der ganzen Welt ging es für sie am Sonntag in Istanbul darum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.