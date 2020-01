Rettet die Robben : Handballer posieren für Schutz

Nationalspieler ziehen für Tierschutzorganisation Peta blank

von dpa

08. Januar 2020, 18:15 Uhr

Sieben Spieler der Handball-Nationalmannschaft haben sich aus Protest gegen die Robbenjagd mit nackten Oberkörpern ablichten lassen. Zudem wurden Paul Drux, Tobias Reichmann, Jannik Kohlbacher, Julius Kühn, Patrick Groetzki, Steffen Fäth und Fabian Wiede bei der Aktion der Tierschutzorganisation Peta künstliche Blutwunden aufgetragen. „Rettet die Robben“ nennt sich die Kampagne, mit der Peta und die Handballer „gegen das blutige Töten der Tierbabys in Kanada“ protestieren wollen. „Die Sportler appellieren gemeinsam mit der Tierrechtsorganisation an die kanadische Regierung, dem grausamen Schlachten endlich ein Ende zu bereiten.“, heißt es in der gestrigen Mitteilung. Drux, Reichmann, Kohlbacher und Kühn stehen auch im Kader der DHB-Auswahl für die heute startende EM.