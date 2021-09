A 20 bei Rostock : Verdacht des versuchten Mordes wegen Steinwurf auf Fahrzeug

Nach einem Steinwurf von einer Brücke ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft wegen Verdachts des versuchten Mordes.

Rostock | Die Polizei hofft dringend auf Hinweise von Zeugen, die den Vorfall am Dienstag gegen Mittag beobachtet haben könnten, wie eine Sprecherin am Donnerstag in Rostock sagte. Dort hatte ein etwa sechs Kilogramm schwerer Stein zwischen den Abfahrten Rostock-Südstadt und Rostock-West die Frontscheibe eines Transporters getroffen, als dieser unter der Brücke...

