Rostocker Veranstaltung : FiSH-Filmfestival steigt dieses Jahr im Netz

Der deutsche Kurzfilmwettbewerb JUNGER FILM sowie der Ostseeraum-Wettbewerb OFFshorts finden vom 1. bis 8. Mai online statt. Die Schirmherrschaft übernimmt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

von svz.de

23. April 2020, 13:56 Uhr

Der deutsche Kurzfilmwettbewerb JUNGER FILM sowie der Ostseeraum-Wettbewerb OFFshorts werden nun vom 1. bis 8. Mai 2020 online durchgeführt. Die Schirmherrschaft übernimmt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Insgesamt sind 45 Kurzfilme aus Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden in drei Blöcken zu sehen. Die Filmschaffenden beantworten Fragen zu ihren Filmen in Videobotschaften, auf Deutsch oder Englisch. Auch die beiden Jurys besprechen die Filme in FiSH-Manier transparent für Publikum und Filmschaffende in Videokonferenzen.

Onlinevoting entscheidet über Publikumspreis

Der Film des Jahres, Hauptpreis des JUNGEN FILM, ist mit insgesamt 7.000 € dotiert. Im OFFshorts-Wettbewerb wird der Gewinnerfilm mit dem YOUNG BALTIC CINEMA AWARD sowie 1.000 € Preisgeld ausgezeichnet. Die Preisgelder stiften die Hauptförderer des Festivals, das Bundesland M-V und die Stadt Rostock. Außerdem wird der Publikumspreis mittels Onlinevoting vergeben. Das Preisgeld hierfür setzt sich aus den Online-Erlösen (2 € pro Filmblock) sowie Spenden zusammen.

Abgerundet wird das Onlinefestival durch Filmrezensionen, Diskussionsforen sowie verschiedene Live-Events. Weitere Informationen zum Online-Programm ist ab sofort unter www.fish-festival.de zu finden.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveticker und auf unserer Dossierseite.