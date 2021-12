Album unter Lawinen komponiert : Rostocker Musiker Henrik Plothe wandert mit Gitarre am Polarkreis

Der 24-jährige Rostocker Musiker Henrik Plothe ist fasziniert von den Weiten Norwegens und wandert dort seit Jahren allein und nur mit seiner Gitarre. Dabei hat er die Musik zu seiner ersten CD geschrieben.

Rostock | Besessen. In einem guten Sinne besessen. Von Musik und von Skandinavien. Und das schon als Kind. Wenn zwei solche Leidenschaften aufeinandertreffen, kommt manchmal ein Album heraus. „We dont keep the law“ Ein Debütalbum wie das von Henrik Plothe aus Rostock. Gerade werden die CDs gepresst. Der aggressiv-punkige Titel „We dont keep the law“ führt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.