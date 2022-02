Tag der seltenen Erkrankungen : Rostocker forschen an der Mondscheinkrankheit zum Nutzen vieler

Der letzte Tag im Februar ist der „Tag der seltenen Erkrankungen“. Rostocker Forscher versuchen, Mechanismen der seltenen Mondscheinkrankheit zu entschlüsseln und so generelle Erkenntnisse zum Hautkrebs zugewinnen.

Rostock | Auch wenn die Mondscheinkrankheit ihr Forschungsgebiet ist: Dr. Christine Martens hat noch nie einen Patienten damit zu sehen bekommen. Denn Xeroderma Pigmentosum (XP), so der medizinische Name des Leidens, ist extrem selten. Nur einer von einer Million Menschen erkrankt daran, in Deutschland gibt es aktuell zwischen 50 und 100 Betroffene. Weltweit si...

