Auszeichnung : Rostockerin und Schweriner mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Die Auszeichnung stand in diesem Jahr unter dem Motto „Zukunft braucht Erinnerung“.

von dpa

04. Dezember 2018, 15:39 Uhr

Zwei Mecklenburger sind in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte am Dienstag im Schloss Bellevue die Ehrung an die Rostockerin Angrit Lorenzen-Schmidt und den Schweriner Volker Ahmels. Die Auszeichnung stand in diesem Jahr unter dem Motto „Zukunft braucht Erinnerung“.

Lorenzen-Schmidt wurde für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin der Geschichtswerkstatt Rostock ausgezeichnet, die sie 1995 mitgegründet hatte. „Geschichtswerkstätten sind bedeutende Akteure der deutschen Erinnerungslandschaft“, hieß es in der Laudatio. „Ausstellungen des Vereins haben die Revolution 1848/49 in Norddeutschland, Zwangsarbeit im Ostseeraum und den friedlichen Umbruch 1989 zum Thema gemacht.“

Ahmels ist Direktor des Schweriner Konservatoriums und wurde für seine Verdienste um den Wettbewerb und das Festival „Verfemte Musik“ in der Landeshauptstadt geehrt, teilte die Stadt mit. Ahmels verstehe es, durch eine intensive Zeitzeugenarbeit die Musik mit den Lebenswegen der Verfolgten zu verbinden, sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier.

Hintergrund: Bundesverdienstkreuz Das Bundesverdienstkreuz wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. Jedes Jahr werden auf Vorschlag mehrere Tausend Menschen ausgezeichnet. Die vom Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung wird gewöhnlich durch den Ministerpräsidenten, einen Minister des Bundes oder des Landes, den Regierungspräsidenten, den Landrat, den Oberbürgermeister oder den Bürgermeister überreicht. In der Praxis machen vor allem Behörden, Institutionen, Wirtschafts- und Sportverbände Vorschläge. Anregungen aus der Bevölkerung sind dagegen selten. Neben dem Vorschlagsrecht auf Verleihung des Bundesverdienstkreuzes gibt es auch die Anregung auf Aberkennung eines bereits verliehenen Bundesverdienstkreuzes.