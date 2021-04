„Mecklenburg steht auf“ : Rund 600 Menschen bei Montag-Protesten gegen Corona-Einschränkungen

In Rostock waren allein fünf unterschiedliche Veranstaltungen angemeldet worden.

Wismar/Hagenow/Rostock/Waren | Wenige Tage nach Verschärfung des Bundesinfektionsschutzgesetzes haben in Mecklenburg-Vorpommern etwa 600 Menschen gegen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie protestiert. Wie Polizeisprecher am Dienstag erklärten, gab es sogenannte Protestspaziergänge und -kundgebungen am Montagabend in Wismar, Hagenow, Rostock, Teterow, Neubrandenb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.