Deutsch-russische Zusammenarbeit : Landeseigene Stiftung für Klimaschutz MV startet

Der russische Gazprom-Konzern zahlt die ersten zehn Millionen Euro für umstrittene Stiftung für Klimaschutz in MV.

Schwerin | Noch sind die konkreten Projekte der neu gegründeten „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ überschaubar. Im Bereich „Innovative technische Lösungen“ will die Stiftung in den nächsten Monaten ein Konzept unterstützen, mit dem die in die Jahre gekommenen Ausflugsschiffe in Mecklenburg-Vorpommern auf klimafreundliche und Co2-neutrale Antriebe umgerüstet ...

