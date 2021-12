SPD-Abgeordnete aus MV : Alabali-Radovan fordert schnelle Hilfe für Flüchtlinge in Grenzregion

„Wir laufen derzeit Gefahr, dass an unseren europäischen Grenzen Menschen erfrieren“, schildert SPD-Politikerin Alabali-Radovan aus MV ihre Eindrücke über die Flüchtlingssituation an der polnisch-belarussischen Grenze.

Schwerin | Die SPD-Bundestagsabgeordnete Reem Alabali-Radovan aus Mecklenburg-Vorpommern hat sich bestürzt über die Situation von Flüchtlingen in der Grenzregion zwischen Polen und Belarus gezeigt. „Wir laufen derzeit Gefahr, dass an unseren europäischen Grenzen Menschen erfrieren. Das können wir nicht zulassen“, teilte die Politikerin am Donnerstagabend mit. Es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.