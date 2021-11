SPD und Linke : Koalitionsvertrag für Rot-Rot in MV steht

Drei Wochen lang haben SPD und Linke in MV verhandelt – jetzt stellen sie ihren Koalitionsvertrag vor. Am besten dürfte den Wählern der geplante zusätzliche Feiertag gefallen.

Schwerin | Der Koalitionsvertrag für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern steht. Das twitterte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montagmittag. Kurz zuvor hatten sich die Verhandler von SPD und Linker zu einem letzten Gespräch getroffen. Related content Offiziell waren die Koalitionsverhandlungen bereits am Freitag nach acht Runden abgeschlos...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.