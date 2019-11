SVZ-Aktion : Bildungsprojekt „Zeitung in der Schule“ geht weiter

Mehr als 6000 Schüler aus MV und der Prignitz arbeiten neun Wochen im Unterricht mit der Zeitung.

von Wibke Niemeyer

06. November 2019, 20:00 Uhr

Zisch geht wieder los: Unser Bildungsprojekt „Zisch – Zeitung in der Schule“ startet in eine neue Runde. Zum Auftakt begrüßten Chefredakteur Michael Seidel, Projektredakteurin Wibke Niemeyer und Projektkoordinatorin Ricarda Ludwig-Strauß am Mittwoch teilnehmende Lehrkräfte im medienhaus:nord. Mehr als 6000 Schüler aus MV und der Prignitz arbeiten nun neun Wochen lang im Unterricht mit der Zeitung. Dafür bekommen sie ihre jeweilige Lokalausgabe ins Klassenzimmer geliefert. Die Projektpartner Edeka Nord, Stadtwerke Parchim, Stadtwerke Lübz sowie TuK – Tief- und Kulturbau Schwerin bieten wieder lehrreiche Praxisworkshops an.