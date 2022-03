Saisonarbeit : Bauern in MV in Sorge um ukrainische Erntehelfer

Wer holt in diesem Jahr die Spargel-, Erdbeer- und Gemüseernte von den Feldern in MV? Die Bauern bangen um Saisonkräfte aus der Ukraine und werben in Rumänien und Polen um zusätzliche Helfer.

Schwerin | Personalsuche auf dem Spargelfeld: Der Ukraine-Krieg lässt Gemüse- und Obstbauern in MV um ihre ausländischen Erntehelfer bangen. Wenige Wochen vor dem Erntestart auf den Spargel- und Erdbeerfeldern sorgen sich die Landwirte um Tausende ukrainische Studierende, die bislang jedes Jahr als Helfer auf den Feldern in MV die Ernte eingebracht haben. Schätz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.