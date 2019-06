Sassnitz: Radfahrer stößt mit Bus zusammen und verletzt sich schwer

von svz.de

18. Juni 2019, 08:11 Uhr

Am Montag gegen 19.40 Uhr kam es in der Ortslage Kuhle auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Linienbus des Öffentlichen Personen Nahverkehr. Hierbei befuhr der 57-jährige Fahrer des Busses die K2 aus Richtung Dranske kommend in Richtung Kuhle. In der Ortslage Kuhle kam ihm ein 47-jähriger Radfahrer entgegen. Auf Höhe des Hafens bog der Radfahrer vor ihm nach links zum Hafen ab. Unvermittelt drehte er mit dem Fahrrad und fuhr zurück auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit dem Bus zusammen. Der Radfahrer zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der Busfahrer und seine beiden Fahrgäste blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2.000,-EUR.

Während der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Radfahrers festgestellt. Auf Grund seiner Verletzungen konnte bei ihm kein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration wurde bei ihm im Klinikum Greifswald eine Blutprobenentnahme durchgeführt.