Sassnitz: Unfall unter Alkoholeinfluss

19. März 2019, 11:33 Uhr

Am Montag gegen 17.10 Uhr befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Dacia die Straße Am Lanckener Gutshof in Sassnitz. Vor dem Abbiegen auf den Parkplatz des dortigen Supermarktes setzte er seinen PKW zurück und stieß dabei mit einem nachfolgendem PKW Chevrolet zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten vom Polizeirevier Sassnitz Alkoholgeruch beim Dacia-Fahrer. Eine vorläufige Atemalkoholmessung bei ihm ergab einen Wert von 1,31 Promille. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Durch einen Arzt wurde im Polizeirevier Sassnitz beim 69-Jährigen eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Der Mann muss sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die zuständige Führerscheinstelle informiert.