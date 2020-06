Neubrandenburg: Schlägerei und Hitlergruß - 39-Jähriger festgenommen

von Jana Marie Krest/dpa

24. Juni 2020, 06:47 Uhr

Ein 39 Jahre alter Mann ist in Neubrandenburg in Gewahrsam genommen worden, weil er unter anderem den Hitlergruß zeigte und Polizeibeamten Schläge androhte. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend im Stadtgebietsteil Ihlenfelder Vorstadt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach wurde die Polizei wegen einer Schlägerei auf einen Parkplatz gerufen. Beim Eintreffen der Beamten zeigte der 39-Jährige den Hitlergruß und verhielt sich mit einem der anderen Männer aggressiv gegenüber den Beamten. Der 39-Jährige nahm den Angaben zufolge eine Kampfhaltung ein und drohte mit Schlägen, woraufhin er nach richterlicher Anordnung in Gewahrsam genommen wurde.

Die beiden anderen Männer im Alter von 27 und 38 Jahren wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Außerdem fiel ein Drogentest bei dem Mann positiv aus und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Ersten Erkenntnissen zufolge war das absichtliche Treten eines Hundes die Ursache für die Auseinandersetzung zwischen den Männern.