Debatte um „Fridays-for-Future“-Demos : Schulschwänzer oder Klimaretter?

Die Jugend von heute! Was haben wir Alten nicht über die heranwachsende Generation gewettert. Ungebildet sei sie, planlos gefangen zwischen Instagram und Fortnite, ohne Vision, ohne Werte.

Und nun, wo die Schüler ihre Stimme erheben, um auf die Bedrohung des Klimas hinzuweisen und für eine lebenswerte Zukunft zu demonstrieren, hat der deutsche Michel nichts besseres zu tun, als die Protestierer in Misskredit zu bringen – mit Methoden, die so frappierend an die Maschen der „besorgten Bürger“ erinnern. Da werden Fotos dubioser Herkunft verbreitet, auf denen Müllberge nach den Demos zu sehen sind, das Gesicht der Bewegung, Greta, als PR-Objekt gebranntmarkt, absurde Forderungen aufgestellt, auf Smartphone und private Verkehrsmittel zu verzichten. Von sachlichem Disput keine Spur.

Doch eins zeigt der Shitstorm der konservativen Alten unverblümt: Die Proteste treffen diese Gesellschaft an einer sensiblen Stelle. Sie emotionalisieren. Und vielleicht sensibilisieren sie auch für die Verfehlungen in der Klimapolitik. Ein gutes Ergebnis für die Schüler. Note 1! Weiter so!