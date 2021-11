Schweineseuche zieht Richtung Westen : Neuer Pestfall in Marnitz

In MV ist eine neuer Fall der Afrikanischen Schweinepest ausgetreten.

Schwerin | Der Pestzug erreicht Westmecklenburg: Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist bei einem Wildschwein die Afrikanische Schweinepest (ASP) nachgewiesen worden, teilte das Landwirtschaftsministerium am Donnerstag morgen mit. Das Tier sei in den Ruhner Bergen nahe Marnitz entdeckt worden. Über Einzelheiten will der Landkreis am Vormittag informieren. Lesen...

