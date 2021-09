Wittenburg/Zarrentin : A24 nach einem schweren Unfall in beide Richtungen gesperrt

Auf der A24 kam es zwischen Wittenburg und Zarrentin zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Wittenburg | Die A24 ist wegen eines schweren Unfalls zwischen Wittenburg und Zarrentin bei der Autobahnbrücke Dodow in beide Richtungen voll gesperrt. Laut Polizei kam es vermutlich zu einem Reifenplatzer bei einem LKW. Laut Polizeibericht haben sich Autos überschlagen. Mehrere Fahrzeuge sind betroffen. Der Unfall ereignete sich an Kilometer 64. Vier Per...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.