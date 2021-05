Corona-Lockerungen in MV : Schwesig geht nach Impfstoff-Rückschlag in die Offensive

Jugendliche ab 12 Jahren in Deutschland sollen sich ab 7. Juni generell gegen Corona impfen lassen können. Ministerpräsidentin Schwesig zeigt sich enttäuscht über den Impfgipfel und kündigt eine eigene Strategie an.

Schwerin | Für die Impfung von Kindern wird der Bund keinen zusätzlichen Impfstoff bereitstellen. Zwar sollen sich Jugendliche ab 12 Jahren in Deutschland vom 7. Juni an generell gegen Corona impfen lassen können, aber den Hoffnungen des Landes, 64 500 Impfdosen für Schüler zusätzlich zu erhalten, erteilte der Impfgipfel von Bundeskanzlerin und Länderchefs am Do...

