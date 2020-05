Mecklenburg-Vorpommern : Schwesig gibt Regierungserklärung zur Corona-Krise

Acht Wochen nach Beginn der Corona-Krise in Deutschland zieht der Landtag in Schwerin eine erste Zwischenbilanz der seit Mitte März im Land verhängten Schutzmaßnahmen.

von Frank Pfaff/dpa

13. Mai 2020, 09:22 Uhr

Acht Wochen nach Beginn der Corona-Krise in Deutschland zieht der Landtag in Schwerin eine erste Zwischenbilanz der seit Mitte März im Land verhängten Schutzmaßnahmen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die am Vortag das erfolgreiche Ende ihrer Krebstherapie verkündet hatte, will zum Auftakt der dreitägigen Sitzung in einer Regierungserklärung den bisherigen Kurs der Landesregierung erläutern. Danach ist eine etwa zweieinhalbstündige Aussprache geplant.

Renz sieht Optimierungsbedarf

Nicht nur die Oppositionsfraktionen von AfD und Linke kündigten bereits im Vorfeld eine kritische Bestandsaufnahme an. Auch Schwesigs Koalitionspartner CDU ließ durchblicken, dass er in Teilen mit dem Krisenmanagement und der Kommunikationsstrategie der Regierungschefin hadert. „Ich sehe da durchaus Optimierungsbedarf“, sagte CDU-Fraktionschef Torsten Renz.

Die Linksfraktion dringt auf eine stärkere Beteiligung des Parlaments an den Entscheidungen auch unter Krisenbedingungen. Deshalb legte sie einen Entwurf für ein geändertes Infektionsschutzgesetz vor. „Auch in Zeiten einer Pandemie müssen staatliche Maßnahmen hinterfragt und gegebenenfalls kritisiert werden können, insbesondere in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit, Bestimmtheit und Wesentlichkeit einer Regelung“, heißt es in der Begründung der Gesetzesänderung.

Sitzordnung wird geändert

Die Corona-Krise und die gegen die Ausbreitung der Virus-Epidemie verhängten Schutzmaßnahmen bestimmen in großem Maße auch die weiteren Landtags-Beratungen. Jeder dritte der 41 Tagesordnungspunkte ist direkt mit dem Thema verbunden. So hält die AfD angesichts der fortwährend geringen Infektionsquote im Nordosten weitergehende Lockerungen der Schutzmaßnahmen für geboten und fordert in einem Antrag unter anderem die Aufhebung der Maskenpflicht beim Einkaufen.

Die Tagung des Parlaments findet unter verschärften Hygienevorschriften statt. Zur Wahrung der Mindestabstände wird die Sitzordnung geändert. Anders aber als im April, als sich der Landtag zur Verabschiedung des milliardenschweren MV-Schutzschirms coronabedingt auf einen Sitzungstag beschränkte, reichen die Beratungen nun wieder über drei Tage.

