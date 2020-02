Ministerpräsidentin MV : Schwesig macht zum Weltkrebstag Mut und dankt allen Schwestern

500 000 Menschen erkrankten in Deutschland jährlich an Krebs, und sie sei eine davon, erklärte Schwesig

von Thomas Müller

05. Februar 2020, 09:03 Uhr

„Es gibt immer Hoffnung“ - mit dieser Botschaft hat die an Krebs erkrankte Schweriner Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zum Weltkrebstag allen Betroffenen Mut gemacht.

Sie wisse, dass eine solche Diagnose zunächst ein schwerer Schock sei. Aber dann, wenn man sich damit beschäftige, welche Möglichkeiten es gebe, dann gebe es wieder Hoffnung. „Und das ist meine Botschaft: Ihr seid nicht allein, es gibt immer Hoffnung, und es lohnt sich, gegen den Krebs zu kämpfen.“

Dabei gebe es viele Menschen, die die Erkrankte unterstützen. „Aber mein besonderer Dank gilt heute allen Schwestern, allen Pflegern, allen Ärztinnen und Ärzten, aber auch Wissenschaftlern, die jeden Tag daran arbeiten, dass es bessere Therapien gibt, und die uns vor allem durch diese Therapien begleiten.“ Schwesig hatte im vergangenen September öffentlich gemacht, dass sie Brustkrebs hat. Aus diesem Grund hatte sie damals das Amt als kommissarische SPD-Bundeschefin niedergelegt, aber als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und auch SPD-Landesvorsitzende weitergemacht.