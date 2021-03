Corona-Pandemie : Schwesig wirft Bund schwere Fehler bei Massentests vor

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin zeigt sich über das Vorgehen der Bundesregierung enttäuscht.

Schwerin | „Enttäuschend ist, dass die Bundesregierung keine Vorsorge getroffen hat, dass die Selbsttests jetzt an die Länder gehen können, um zum Beispiel Kitas und Schulen abzusichern. Ich habe kein Verständnis dafür, warum Selbsttests, die jetzt auf den Markt kommen, in Discounter gehen, aber nicht geordert worden sind für Kita und Schule“, sagte Schwesig am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.