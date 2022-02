Sechs Delikte auf einen Schlag : Polizei findet 165 Gram Cannabis und Messer bei Autofahrer

Zudem soll sich der Mann der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln schuldig gemacht und gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen haben.

Neubrandenburg | Bei der Kontrolle eines Fahrzeugs in Neubrandenburg hat die Polizei am Sonnabend gleich sechs Delikte festgestellt. So soll der 28-Jährige Tatverdächtige gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verstoßen haben und sich der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Betäubungsmitteln schuldig gemacht haben. Zudem ha...

