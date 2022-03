Krieg in der Ukraine : So organisieren Sie eine Friedensdemo in MV

Weltweit stehen Demonstranten der Ukraine bei, auch in MV. Wer noch mehr Zeichen gegen den Krieg setzen will, der kann selbst eine Friedensdemo organisieren. Doch wie geht das? Wo und wie melde ich eine Demo an?

Mecklenburg-Vorpommern | Überall in Deutschland gehen derzeit tausende Menschen auf die Straße, um ihr Entsetzen über den Krieg in der Ukraine zum Ausdruck zu bringen. Und in Mecklenburg-Vorpommern? Sieht es noch recht mau aus. Dabei würden viele gerne protestieren. Wen es nervt, dass sich in seiner Stadt nichts tut, der kann selbst eine Friedensdemo auf die Beine stellen. Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.