Corona-Pandemie in MV : Sonderregelung für zusätzliche Kinderkrankentage wird verlängert

Laut Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) stehen jedem gesetzlich krankenversicherten Elternteil erneut 30 Kinderkrankentage pro Kind im Jahr zur Verfügung.

Mecklenburg-Vorpommern | We bereits 2021 haben gesetzlich krankenversicherte Eltern in Mecklenburg-Vorpommern auch für das laufende Jahr Anspruch auf erweiterte Kinderkrankentage bei Betreuung zu Hause. Das teilte Alexander Kujat, Sprecher des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Sport Mecklenburg-Vorpommern, am Mittwoch mit. „Die coronabedingte Sonderregelung zum Kinder...

