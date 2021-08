Songcontest für junge Leute : Endspurt für „Euer Song für MV“

Was verbinden junge Leute mit Mecklenburg-Vorpommern? Was wünschen sie sich für das Land? „Euer Song für MV“ soll das zum Ausdruck bringen. Am 27. August endet die Abstimmung im Netz.

Schwerin | Sie kommen aus dem tiefsten Vorpommern, und sie stehen dazu: Albert Münzberg und Pablo Himmelspach, die in Siedenbüssow, einem Dorf zwischen Demmin und Altentreptow, aufgewachsen sind, machen bereits seit 2015 unter dem Namen „Hinterlandgang“ zusammen Musik. In ihren Texten geht es den beiden 23-Jährigen um das Leben auf dem Land, um Familie, Freude, ...

